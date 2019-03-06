Илья Воробьев: "Созидать намного сложнее, чем выкидывать парашютики и бежать за ними"

Главный тренер СКА Илья Воробьев поделился впечатлениями от победы над "Спартаком" в пятом матче первого раунда плей-офф. Счет в серии – 3-2 в пользу армейцев.

– Отличная игра плей-офф, которая всем доставила удовольствие. Спасибо болельщикам за прекрасную атмосферу. Ребята молодцы, что вытащили матч.

– У СКА те же самые проблемы, что были и в первых матчах. Ошибки в передачах, броски мимо, глупые удаления. Почему так происходит?

– А что еще плохо было? У вас серьезный набор.

– Но удается ли исправить ситуацию?

– Удается. Удается. Созидать намного сложнее, чем выкидывать парашютики и бежать за ними.

– Момент с пропущенной шайбой, как произошло, что вас на смене поймали?

– У нас было долгое меньшинство, ребята устали. Но в конце концов счет на табло.

– Почему так долго и упорно использовали Гаврикова на дальнем пятаке в большинстве? Он все-таки защитник и не забивной.

– Пару игр назад он забил с пятака в большинстве. Спасибо.

– Впечатление сложилось, что ваша команда обидела фортуну, и она вам два периода мстила.

– Давайте на фортуну не будем гнать, ее надо заработать. Все через работу.​ (Игорь Еронко)