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Илья Воробьев: «Смогли отыграть на нормальном уровне, два периода, а не один»

19:58
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Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев прокомментировал результат матча с «Барысом» (1:3).

— «Барыс» с победой. Из позитивного — мы сегодня смогли отыграть на нормальном уровне, чисто физически, два периода, а не один, как было до этого в матчах, — цитирует тренера официальный сайт «Магнитки». — Хоккей на маленьких площадках, команды бегают, борются, не делают своих ошибок, а большинство и меньшинство все решает. И то, и другое нас подвело.

— Сегодня уже играл Богдан Потехин. Как оцените его игру? Он очень старался...

— Да, нормально сыграл.

— Имея второй шанс сыграть в расстановке «5 на 3» не было ли желания заменить Кошечкина шестым полевым игроком?

— «5 на 3» и так достаточно людей, там надо забивать. Попадать и забивать. Не знаю, как правильно выразиться — не для прессы будет.

КХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

Дополнительная информация

https://www.metallurg.ru/press/club-news/454163/

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