Илья Воробьев: "Сибирь" показала СКА, как надо выигрывать"

Главный тренер СКА Илья Воробьев остался недоволен игрой своей команды в выездном матче с "Сибирью" (0:1).

– Знали, что "Сибирь" цепляется за зону плей-офф. Первый гол привезли себе сами, а потом старались, но тщетно. Команда соперника сегодня показала нам, как надо выигрывать.



Почему Шестеркин не попадает в заявку? У него микротравма. Прогнозы? Они у докторов. У Рундблада тоже травма. Насколько серьёзная? Его сейчас нет с нами.



Херсли готовится по индивидуальной программе. Будем смотреть день за днём. Что касается Дацюка, то он не играл, потому что много отыграл в двух последних матчах. На следующий матч он выйдет.

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