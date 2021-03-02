Илья Воробьев: «Сейчас нет смысла обсуждать игру вратарей»
Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьев ответил на вопросы журналистов после домашней победы над «Барысом» (7:4) в первом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ.
— Для первого матча плей-офф довольно неожиданный результат, — сказал Воробьев. — Много голов. Разведка боя прошла результативно
— Выбор Василия Кошечкина был мотивирован его кубковым опытом?
— Выбор был мотивирован многими вещами. Думаю, сейчас нет смысла обсуждать игру вратарей.
— После неудачного первого периода настолько энергичный разговор состоялся в раздевалке, или ребята сами настроились и вытащили из себя все?
— Наверное, комбинация этих двух вещей. И ребята подумали, и мы сказали. Важно, что сразу забили гол в большинстве. Он дал нам жизни и воздуха.
(Михаил Скрыль)
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