Илья Воробьев: «Сейчас нет смысла обсуждать игру вратарей»

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьев ответил на вопросы журналистов после домашней победы над «Барысом» (7:4) в первом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ.

— Для первого матча плей-офф довольно неожиданный результат, — сказал Воробьев. — Много голов. Разведка боя прошла результативно

— Выбор Василия Кошечкина был мотивирован его кубковым опытом?

— Выбор был мотивирован многими вещами. Думаю, сейчас нет смысла обсуждать игру вратарей.

— После неудачного первого периода настолько энергичный разговор состоялся в раздевалке, или ребята сами настроились и вытащили из себя все?

— Наверное, комбинация этих двух вещей. И ребята подумали, и мы сказали. Важно, что сразу забили гол в большинстве. Он дал нам жизни и воздуха.

(Михаил Скрыль)