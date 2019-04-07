Илья Воробьев: "Седьмая игра особенная в любой серии"

Главный тренер СКА Илья Воробьев подвел итоги шестой игры с ЦСКА (3:2) в финале Западной конференции. Счет в серии стал: 3-3. Седьмая игра пройдет в Москве 9 апреля.

– Здорово начали, забили два гола, – заявил Воробьев. – Пропустили курьезную первую шайбу с траффика, а потом – в меньшинстве. Ребята – молодцы, здорово реализовали большинство. Готовимся к седьмой игре. Это всегда что-то особенное в любой серии.

– Что будет самым важным в решающей встрече?

– Сохранение нервов и не ошибаться.

СКА – ЦСКА: финал Западной конференции, шестой матч, 7 апреля, Санкт-Петербург.

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СКА победил ЦСКА в Санкт-Петербурге. В финале Запада будет седьмой матч!