Илья Воробьев: «Решение об отставке Величкина было принято на самом верху»

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев рассказал, как отреагировал на увольнение вице-президента клуба Геннадия Величкина, который и приглашал его в команду.

— Когда после серии плохих результатов отправили в отставку виде-президента Геннадия Величкина, то часом не подумали, что можете оказаться следующим на выход?

— Волков бояться — в лес не ходить. Если по этому поводу начинать переживать, то в работе точно ничего не получится. Надо думать о том, как сделать команду лучше и направлять свою энергию в правильном направлении. Я понимал в чем заключается основная проблема, но для ее решения требовалось время.

— Неужели вас уход такой важной фигуры в структуре клуба как Величкина не удивил?

— Решение о его отставке было принято на самом верху. Геннадий Иванович зашел сначала в раздевалку, потом в тренерскую, попрощался со всеми и пожелал удачи. Нам остается жить с этим и идти дальше.

— Мне интересна реакция человека, которого в свое время отправили в отставку, а потом позвали обратно. Старое забыли?

— Я отреагировал спокойно. Это бизнес, где нельзя поддаваться каким-то эмоциям. Любой тренер, думаю, скажет вам точно так же. В современном хоккее, наверное, нет ни одного человека, которого когда-нибудь не увольняли. Мне набрал сам Виктор Филиппович (президент клуба Рашников. — Прим. «СЭ») и понятно, что такому человеку не отказывают. (Михаил Зислис)

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