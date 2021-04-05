Илья Воробьев рассказал о своей зарплате в «Металлурге»

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев рассказал о своей зарплате в магнитогорском клубе.

«В телеграм-каналах появились данные о зарплате от 80 до 85 миллионов рублей? Нет, это бред. Даже близко нет.

Меня чуть ли не чаще других тренеров отправляют в отставку? В постсоветское время «Металлург» стал одним из сильнейших клубов страны, поэтому болельщики считают, что мы должны всегда побеждать. Как в России часто бывает: когда ты выигрываешь — тебя носят на руках, а когда проигрываешь — сразу ненавидят. Каждая команда в КХЛ хочет выиграть кубок", — цитирует Воробьева Sport24.

Во втором раунде плей-офф КХЛ магнитогорский клуб уступил «Авангарду» со счетом 2-4.

46-летний тренер работает в «Магнитке» с 2019 года. До этого он уже тренировал клуб из Магнитогорска (2015-2017), работал в СКА и сборной России. В сезоне-2015/16 он привел «Металлург» к победе в Кубке Гагарина.