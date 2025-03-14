Илья Воробьев — о броске Мозякина: «Шайба летела по хитрой траектории: сначала прямо — и вдруг резко взмывала вверх»

Главный тренер ЦСКА Илья Воробьев, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о Сергее Мозякине.

— Какой эпизод сразу всплывает перед глазами, когда слышите фамилию Мозякин?

— Его бросок. Шайба летела по хитрой траектории: сначала прямо — и вдруг резко взмывала вверх. Вратари уже знали про этот фокус, но все равно не успевали среагировать. В лучшие годы Мозякин такие голы штамповал. Когда после очередного на лавку заезжал, я смеялся: «Что, опять с крюка сошла?»

— Такому броску можно научиться?

— Едва ли. Дар свыше. Помню, в финале со «Львом» перед шестым матчем Серега в Магнитогорске свои клюшки забыл. Другой бы запаниковал. А Мозякин отмахнулся: «Да мне без разницы, какой играть». Взял у Тима Брента, отпилил — и в тот же вечер снова забил! Уникум!