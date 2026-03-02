Илья Воробьев рассказал, что смотрит видео прошедшего матча ночью — сразу после игры
Бывший главный тренер магнитогорского «Металлурга», СКА, ЦСКА и сборной России Илья Воробьев стал гостем прямого эфира «СЭ», в котором рассказал о нюансах своей работы.
— Через сколько вы отходили после матча?
— А там некогда отходить. Через день — следующая игра. Пришел домой на адреналине — смотришь видео, режешь моменты.
— Серьезно? Ночью?
— Конечно. А когда еще? Утром — сбор, лед или восстановление в зависимости от графика и состояния команды. Если надо встряхнуть, идем на лед. Если восстановление, значит, зал. Но перед этим обязательно собрание и разбор.
Мы с тренерским штабом собираем нарезки: каждый по своей теме. Показываем, что нужно улучшить. После этого работа продолжается — разговоры с игроками, индивидуальные моменты.
На следующий день уже идет подготовка к следующему сопернику. Видеотренер приносит материалы: «5 на 5» — мне, большинство — тренеру по спецбригадам, меньшинство — своему специалисту. Вечером снова смотришь, готовишь материал на утро. И так по кругу.
— Когда было 0:7, с каким чувством делали разбор?
— Там, по-моему, даже без видео обошлись. Была тренировка без шайб, достаточно интенсивная.
— Как выходили из этой ситуации? Это же разочарование.
— Разочарование, конечно. Но ты не можешь сесть и смотреть в одну точку. Надо реагировать. Ребята потом очень быстро бегали — и с челноками, и без шайб.
— Знарок как-то говорил после крупного поражения: давайте через два часа пресс-конференцию, хоть отойду.
— Бывает и так. Но я поблагодарил команду. Сказал им все честно. А от себя добавил отдельно — два раза за три дня такие вещи переживать тяжело. Но это работа.
— Как можно соскучиться по такому стрессу?
— А вот как-то так, есть такое.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|68
|49
|19
|105
|2
|Авангард
|68
|47
|21
|99
|3
|Ак Барс
|68
|43
|25
|94
|4
|Автомобилист
|68
|40
|28
|84
|5
|Салават Юлаев
|68
|36
|32
|78
|6
|Трактор
|68
|33
|35
|75
|7
|Нефтехимик
|68
|34
|34
|71
|8
|Сибирь
|68
|30
|38
|69
|9
|Амур
|68
|26
|42
|60
|10
|Барыс
|68
|21
|47
|54
|11
|Адмирал
|68
|20
|48
|52
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|68
|46
|22
|98
|2
|Динамо Мн
|68
|39
|29
|88
|3
|Северсталь
|68
|40
|28
|86
|4
|ЦСКА
|68
|38
|30
|84
|5
|СКА
|68
|37
|31
|81
|6
|Торпедо НН
|68
|37
|31
|81
|7
|Динамо М
|68
|38
|30
|81
|8
|Спартак
|68
|35
|33
|79
|9
|Шанхай Дрэгонс
|68
|21
|47
|54
|10
|Лада
|68
|20
|48
|47
|11
|Сочи
|68
|18
|50
|44
|Финал
|Счет в серии
|
Локомотив - Ак Барс
|4 - 2
|1/2 финала
|
Металлург Мг - Ак Барс
|1 - 4
|
Локомотив - Авангард
|4 - 3
|1/4 финала
|
Динамо Мн - Ак Барс
Динамо Мн - Ак Барс
0 - 4
|0 - 4
|
Металлург Мг - Торпедо
|4 - 1
|
Локомотив - Сал. Юлаев
Локомотив - Сал. Юлаев
4 - 0
|4 - 0
|
Авангард - ЦСКА
|4 - 1
|1/8 финала
|
Металлург Мг - Сибирь
|4 - 1
|
Динамо Мн - Динамо М
Динамо Мн - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Локомотив - Спартак
|4 - 1
|
Авангард - Нефтехимик
|4 - 1
|
Северсталь - Торпедо
|1 - 4
|
ЦСКА - СКА
|4 - 1
|
Ак Барс - Трактор
|4 - 1
|
Автомобилист - Сал. Юлаев
|2 - 4
|21.05
|19:30
|Ак Барс – Локомотив
|2 : 3