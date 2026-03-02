Илья Воробьев рассказал, что смотрит видео прошедшего матча ночью — сразу после игры

Бывший главный тренер магнитогорского «Металлурга», СКА, ЦСКА и сборной России Илья Воробьев стал гостем прямого эфира «СЭ», в котором рассказал о нюансах своей работы.

— Через сколько вы отходили после матча?

— А там некогда отходить. Через день — следующая игра. Пришел домой на адреналине — смотришь видео, режешь моменты.

— Серьезно? Ночью?

— Конечно. А когда еще? Утром — сбор, лед или восстановление в зависимости от графика и состояния команды. Если надо встряхнуть, идем на лед. Если восстановление, значит, зал. Но перед этим обязательно собрание и разбор.

Мы с тренерским штабом собираем нарезки: каждый по своей теме. Показываем, что нужно улучшить. После этого работа продолжается — разговоры с игроками, индивидуальные моменты.

На следующий день уже идет подготовка к следующему сопернику. Видеотренер приносит материалы: «5 на 5» — мне, большинство — тренеру по спецбригадам, меньшинство — своему специалисту. Вечером снова смотришь, готовишь материал на утро. И так по кругу.

— Когда было 0:7, с каким чувством делали разбор?

— Там, по-моему, даже без видео обошлись. Была тренировка без шайб, достаточно интенсивная.

— Как выходили из этой ситуации? Это же разочарование.

— Разочарование, конечно. Но ты не можешь сесть и смотреть в одну точку. Надо реагировать. Ребята потом очень быстро бегали — и с челноками, и без шайб.

— Знарок как-то говорил после крупного поражения: давайте через два часа пресс-конференцию, хоть отойду.

— Бывает и так. Но я поблагодарил команду. Сказал им все честно. А от себя добавил отдельно — два раза за три дня такие вещи переживать тяжело. Но это работа.

— Как можно соскучиться по такому стрессу?

— А вот как-то так, есть такое.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max.