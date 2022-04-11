Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьев прокомментировал победу над челябинским «Трактором» (2:1, 4-1) в пятом матче финала Востока.

— По матчу: столько эмоций, столько моментов, — отметил Воробьев. — В третьем периоде игра шла до гола. Гриша Дронов вытащил свою пушку, шайба попала Бэйлену в спину и залетела. Перед этим думал, что будет овертайм. Горжусь своими ребятами. Благодарен «Трактору» за серию. Анвар Рафаилович (Гатиятулин) прекрасный специалист, отличный тренер — нам было очень непросто.

— Насколько тяжело далась вам эта серия?

— Далась тяжело, но думаю, во второй игре у нас подзакончились эмоции. Серия с «Авангардом» была эмоциональная и отняла много сил. Рады, что сейчас есть пара дней передохнуть, восстановиться физически и морально.

— Символично, что победный гол забил Григорий Дронов, которого вы когда-то подвели к основе? Как Ярослав Хабаров в 2014 году.

— Ярослав тогда уже играл, а Дронов нет. Я пошел смотреть тренировку «Стальных Лисов», увидел его и подумал: этот парень заиграет. Потом начали привлекать его больше и больше. Он пробирался непросто из-за череды травм. Сегодня он тоже играл с травмой. Он просто молодец.

— «Магнитка» зашла в серию с «Трактором» без трех ключевых защитников. За счет чего удалось перестроиться и нивелировать потери?

— Ребята, которые вошли, нам сильно помогли. Хабаров, Григорьев. Илья Николаев сначала немного понервничал, а после паса на Хабарова, как он сам сказал, у него все пошло. Говорили нападающим, чтобы они помогали защитникам всю серию. Они сделали огромный объем работы.

— Почему не пробовали воссоединить Кошелева в тройке с Карри и Чибисовым?

— Мы думали об этом, но нам понравилось, как Семен сыграл с Неколенко и Акользиным. Плюс это зависит еще и от составов большинства и меньшинства.