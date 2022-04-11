«Думал, что будет овертайм». Воробьев — о победной шайбе «Магнитки» за 15 секунд до конца основного времени
Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьев прокомментировал победу над челябинским «Трактором» (2:1, 4-1) в пятом матче финала Востока.
— По матчу: столько эмоций, столько моментов, — отметил Воробьев. — В третьем периоде игра шла до гола. Гриша Дронов вытащил свою пушку, шайба попала Бэйлену в спину и залетела. Перед этим думал, что будет овертайм. Горжусь своими ребятами. Благодарен «Трактору» за серию. Анвар Рафаилович (Гатиятулин) прекрасный специалист, отличный тренер — нам было очень непросто.
— Насколько тяжело далась вам эта серия?
— Далась тяжело, но думаю, во второй игре у нас подзакончились эмоции. Серия с «Авангардом» была эмоциональная и отняла много сил. Рады, что сейчас есть пара дней передохнуть, восстановиться физически и морально.
— Символично, что победный гол забил Григорий Дронов, которого вы когда-то подвели к основе? Как Ярослав Хабаров в 2014 году.
— Ярослав тогда уже играл, а Дронов нет. Я пошел смотреть тренировку «Стальных Лисов», увидел его и подумал: этот парень заиграет. Потом начали привлекать его больше и больше. Он пробирался непросто из-за череды травм. Сегодня он тоже играл с травмой. Он просто молодец.
— «Магнитка» зашла в серию с «Трактором» без трех ключевых защитников. За счет чего удалось перестроиться и нивелировать потери?
— Ребята, которые вошли, нам сильно помогли. Хабаров, Григорьев. Илья Николаев сначала немного понервничал, а после паса на Хабарова, как он сам сказал, у него все пошло. Говорили нападающим, чтобы они помогали защитникам всю серию. Они сделали огромный объем работы.
— Почему не пробовали воссоединить Кошелева в тройке с Карри и Чибисовым?
— Мы думали об этом, но нам понравилось, как Семен сыграл с Неколенко и Акользиным. Плюс это зависит еще и от составов большинства и меньшинства.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|Финалы конференций
|Счет в серии
|
Металлург - Трактор
|4 - 1
|
СКА - ЦСКА
|3 - 2
|1/2 финала конференции
|
СКА - Спартак
|4 - 1
|
Металлург - Авангард
|4 - 3
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|11.04
|17:00
|
Металлург – Трактор
|2 : 1