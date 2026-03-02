Илья Воробьев предположил, кто может преподнести сюрприз в плей-офф КХЛ

Известный специалист Илья Воробьев, работавший главным тренером магнитогорского «Металлурга», СКА, ЦСКА и сборной России, стал гостем прямого эфира «СЭ», в котором выделил клубы, способные показать сенсационный результат в розыгрыше Кубка Гагарина.

— Кто может стать сенсацией в плей-офф?

— Я думаю, что минское «Динамо» может удивить, хотя у него сейчас не лучшие времена. «Ак Барс» тоже может стать сюрпризом, если он сыграет на полную.

— «Спартак» может быть опасным противником для «Северстали»?

— «Спартак» может добавить и выйти на нужное место, если сыграет на максимуме. Это важный момент, потому что по комплектованию команды у них есть хорошие ребята.

— Что насчет «Трактора»? Вы бы там поработали?

— Это интересная команда, но, конечно, мне не нравится работать с молодежью без должного доверия. Юров, кстати, уехал из «Трактора» в «Магнитку». Это пример того, как молодым игрокам могут дать шанс, если они докажут свою ценность.

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