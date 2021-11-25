Илья Воробьев попросил не портить молодого таланта «Магнитки»

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьев высказал свое мнение о прогрессе 17-летнего нападающего Данилы Юрова.

— О Даниле Юрове вас спрашивают практически на каждой пресс-конференции. Насколько для вас ощутим его прогресс за последний год?

— Он добавил и физически, и ментально. Ему надо пробираться и не думать, что ему все принесут на блюдечке из-за того, что он талантливый парень. Все надо зарабатывать самому. Сейчас он тренируется и играет на другой скорости. Мы спускаем его в «Лисов», чтобы он играл там много. Работа ведется нормально, только надо дать время. Он уже выходил на позиции центра, что сделало ему неплохую рекламу для скаутов. Мы поставили его в центре — там он проявил себя неплохо.

— Вы говорите, что Юров 2003 года, поэтому играет мало. Но возраст не мешал заходить в лигу, к примеру, Евгению Кузнецову. Сейчас в финской лиге 17-летний Йоаким Кемелл лидирует в гонке снайперов и бомбардиров чемпионата.

— У нас Юров получает свое время. У него ведь были травмы и в прошлом году за «Лис», и сейчас. Самое главное, чтобы парня не убили. За то время, которое Данила играл, очков он набрал не сильно много. По сравнению с тем же Женей Кузнецовым и парнем, который разрывает в Финляндии, Данила проходит естественный процесс перехода из детского во взрослый хоккей. Не портите парня.

— Юров способен держать уровень КХЛ, если мы закроем глаза на возраст?

— Отчасти да. Вопрос только — на сколько минут хватит его «физики»? По мозгам и рукам — да.

В сезоне-2021/22 Юров принял участие в 18 матчах «Металлурга» и не отличился результативными действиями.

«Когда счет 1:0, люди переключат на другой вид спорта, где 1:0 — это нормально». Большое и вдумчивое интервью с Ильей Воробьевым