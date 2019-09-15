Илья Воробьев: «Пока еще в таком состоянии, что немножко не дотерпели опять»

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев прокомментировал результат матча против минского «Динамо» (2:3). Магнитка потерпела под его руководством четвертое поражение подряд.

— С победой «Динамо». Мы пока еще в таком состоянии, что немножко не дотерпели опять, — приводит слова тренера официальный сайт «Динамо». — Работы предстоит очень много. Везде мы отстаем, во многих компонентах от подготовленных команд. Пока силенок не хватает, физики и много чего другого, скажу честно. Я знаю, что делать, и мы выберемся. Мне сказали, было 13 травм на предсезонке. Ребята не тренировались по две недели.

Что с Верещагиным? Сотрясение, делали капельницу. Много травм, 13 в предсезонке, сейчас еще две. Как команда может быть готова?

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