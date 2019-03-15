Илья Воробьев: "Почему не играли Херсли, Кузьменко и Прохоркин? Потому что мы приняли такое решение"

Главный тренер СКА Илья Воробьев прокомментировали итоги второго матча серии второго раунда плей-офф КХЛ против "Локомотива" (6:1). СКА ведет в полуфинале "Запада" со счетом 2-0.

- Хорошая игра с нашей стороны по самоотдаче и по плану. Большинство и меньшинство хорошо сыграло, - отметил Воробьев.

- Почему не сыграли Херсли, Кузьменко и Прохоркин?

- По причине того, что мы приняли такое решение.

- После серии со "Спартаком" вы говорили, что изменили мнение о некоторых игроках. Об этих троих в первую очередь?

- Я говорил, что мы верим во всех наших игроков.

- Почему Иван Морозов вышел в третьем периоде в первом звене?

- Счет позволял Дацюку дать отдохнуть, поэтому выпустили Морозова на его место. (Игорь Еронко)