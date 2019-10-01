Илья Воробьев: «Паники нет. «Магнитка» попадет в плей-офф»
Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев — о причинах игрового кризиса в команде.
— Тут комплекс проблем, — объяснил Воробьев. — Я сейчас не хочу их называть, потому что мы над ними работаем. Мы становимся лучше, но пока не хватает воли, чтобы дотянуть всю игру. Мы работаем в правильном направлении. Пока радоваться нечему, и не бывает такого, чтобы взял и пришел. Проблем много, и они остаются.
— Не только провальные сборы и физподготовка?
— Три основные вещи, которые нужны на маленькой площадке в современном хоккее — должна быть физика, борьба и структура. Над этим мы сейчас работаем.
— Команда готова прервать неудачную серию или предается панике?
— Паники нет.
— Вы попадете в плей-офф?
— Да. (Алексей Шевченко)
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