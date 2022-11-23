Илья Воробьев одержал 300-ю победу в КХЛ в качестве главного тренера

«Металлург» дома обыграл «Салават Юлаев» во встрече регулярного чемпионата КХЛ со счетом 2:1.

Главный тренер «Меагнитки» Илья Воробьев одержал 300-ю победу в КХЛ в качестве главного тренера и стал шестым тренером, которому удалось достичь этой отметки.

Самые побеждающие тренеры в истории КХЛ

1. Дмитрий Квартальнов — 515

2. Олег Знарок — 438

3. Владимир Крикунов — 374

4. Зинэтула Билялетдинов — 360

5. Игорь Никитин — 310

6. Илья Воробьев — 300