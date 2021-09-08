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Илья Воробьев оценил прогресс Юрова

16:00
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Главный тренер «Магнитки» Илья Воробьев поделился мнением о форварде команды Даниле Юрове.

— Расскажите о прогрессе Данилы Юрова. Мне нравится за ним наблюдать, он читает игру на шаг вперед.

— Да, вы абсолютно правы. У него хороший хоккейный интеллект, он понимает игру уже не как юниор. Я действительно верю в него. Я следил за ним целый год, он даже в МХЛ играл, как взрослый хоккеист.

У него отличное катание, на которое он не тратит много сил. Он может использовать эту энергию для бросков или других игровых вещей, благодаря этому он достаточно вынослив. Сегодня он играет с Бренданом Лайпсиком и Джошем Карри, и выглядит очень солидно.

Единственная проблема с его возрастом — мне нужно правильно распределить его игровое время, когда ему выходить, а когда нет, потому что он все-таки играет с мужиками, — сказал Воробьев сайту КХЛ.

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2021/09/08/488686.html

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Иван Шитик все материалы автора

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