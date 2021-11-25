Илья Воробьев объяснил причину неудачного выступления «Магнитки» в прошлом сезоне

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьев назвал коронавирус главной причиной нестабильного выступления команды в сезоне-2020/21.

— Сейчас «Металлург» играет ровнее все 60 минут. Противоположная картина наблюдалась год назад, когда команда осторожно начинала матчи, раскачивалась во вторых периодах, а в третьих — бежала спасать родину. Чем можете это объяснить?

— Давайте начнем с прошлого сезона. У нас он разделился на несколько частей. Первые месяцы до ковида мы шли нормально. Потом — ковид. В какой-то момент у нас не было 16 хоккеистов, мы играли пацанами из «Лисов». Третья часть — после ковида. Нас скосило последними, ребята выходили из ковида по-разному. Макс Карпов и Миша Пашнин не катались месяц. Потом выходили сразу в бой, потому что особо некем играть и им надо было набирать форму. Поэтому статистика делится на три части. Когда мы вышли после вспышки, у нас было десять побед подряд. А в плей-офф во втором круге проиграли будущему чемпиону — хорошо сбалансированной команде во всех проявлениях: игра на вбрасываниях, большинство, меньшинство, заблокированные броски... Отмечу огромную роль Ильи Ковальчука, который, вернувшись из НХЛ, за короткое время объединил команду и держал раздевалку. Просто так чемпионами не становятся.

— Но ведь все были в одинаковых условиях.

— Нет, не все. Кто-то переболел уже летом. Финалисты — «Авангард» и ЦСКА — переболели в июле — августе.

— То есть одна из составляющих их успеха в том, что они рано переболели?

— Я не знаю, составляющая или нет, — вы же говорите про статистику.

— Вы же сами привели аргумент с ЦСКА и «Авангардом».

— И я вам скажу, что эти две команды переболели летом. «Сибирь» и «Амур» заболели у нас на Мемориале Ромазана. Сначала винили нас, но потом поняли, что сами приехали с вирусом. Мы держались последними и заболели только в середине сезона. Это сильно повлияло на сезон.

«Металлург» лидирует в таблице Восточной конференции с 51 очком в 31 матче.

«Когда счет 1:0, люди переключат на другой вид спорта, где 1:0 — это нормально». Большое и вдумчивое интервью с Ильей Воробьевым