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Илья Воробьев объяснил, почему Антипин не играл против «Куньлуня»

21:31
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Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев подвел итог встречи регулярного чемпионата КХЛ против «Куньлуня» (2:1).

— Пауза между играми — почти две недели — несколько сбила темп, пришлось входить в игру, — цитирует тренера сайт КХЛ. — Было много шансов, которые мы не реализовали, надо работать над завершающей стадией.

Наши три удаления в заключительном периоде? Ситуация иная, нежели на предсезонке. Нам надо было решать самим все в первом периоде, когда играли в большинстве.

Почему не играл Вадим Антипин? Со здоровьем все в порядке, просто были определенные моменты, мы решили заявить такой состав.

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2020/09/04/472254.html

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