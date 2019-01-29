Илья Воробьев о возвращении в Магнитогорск: "Старался, чтобы чувства меня не захватили"

Главный тренер СКА Илья Воробьев после матча регулярного чемпионата КХЛ с "Металлургом" (2:1) рассказал о чувствах по возвращении в Магнитогорск, где завоевал два Кубка Гагарина. Специалист также назвал, за счет чего команде удается переламывать такие игры.

- Хорошая плотная игра. Очень такая "плей-оффовская". Благодарен ребятам, что здорово отработали третий период и вытащили игру, - сказал Воробьев.

- Первый матч в роли наставника другой команды в Магнитогорске? Наверное, какие-то особенные чувства сегодня испытывали?

- Я, если честно, старался, чтобы эти чувства меня не захватили. Поэтому, я старался выполнять свою работу и делать то, что мне надо было.

- Если рассматривать два периода, где СКА уступал в счете, то, что конкретно не удавалось и за счет чего удалось прибавить?

- Хорошая, очень вязкая оборона. После второго сказал, что надо обязательно пробиваться туда с потом и кровью. (Юрий Ширинкин)

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