Илья Воробьев - о поражении от ЦСКА: "Сегодня СКА сам себе привез"

Главный тренер СКА Илья Воробьев подвел итоги пятого матча финала "Запада" против ЦСКА (0:3). Счет в серии – 3-2 в пользу москвичей.

– Первый период был хорошим, кроме последнего отрезка, когда пропустили гол. Старались вытащить матч. Не получилось.

– Почти даже в заявке не было Магнуса Хелльберга?

– По семейным обстоятельствам.

– Третий матч подряд СКА начинает неплохо, но в конце первого периода пропускаете. Почему это происходит из раза в раз?

– Да, неприятно. Сегодня сами себе привезли. Будем разбираться.

– Вас удивили перестановки соперника в звеньях, начиная со второго периода?

– Нет, не удивили.

– Второй период, несмотря на то, что СКА уступал в счете, прошёл при ощутимом преимуществе ЦСКА.

– Этот период проходит по-иному, чем остальные. Там есть наложение смен, наложение отрезков, когда шайба в твоей зоне. Волей-неволей приходится играть у себя. (Михаил Зислис)