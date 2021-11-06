Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев признал закономерность поражения команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Северстали» (2:5).

«Проиграли по делу. Когда два раза в большинстве пропускаем голы, то сложно выиграть потом. Бились, старались, но поздновато включились. Такие ошибки делать нельзя. Радости у нас мало. Мы сейчас сыграли напряженные матчи со СКА, с «Локомотивом». У нас сейчас уже силенок нет, хорошо, что пауза, можно немножко восстановиться и перезарядиться.

Почему заменили Загидулина? Надо было дать дополнительный команде импульс», — цитирует тренера сайт КХЛ.