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Илья Воробьев — о матче с «Северсталью»: «Проиграли по делу»

20:22
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Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев признал закономерность поражения команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Северстали» (2:5).

«Проиграли по делу. Когда два раза в большинстве пропускаем голы, то сложно выиграть потом. Бились, старались, но поздновато включились. Такие ошибки делать нельзя. Радости у нас мало. Мы сейчас сыграли напряженные матчи со СКА, с «Локомотивом». У нас сейчас уже силенок нет, хорошо, что пауза, можно немножко восстановиться и перезарядиться.

Почему заменили Загидулина? Надо было дать дополнительный команде импульс», — цитирует тренера сайт КХЛ.

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2021/11/06/492298.html

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Иван Шитик все материалы автора
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