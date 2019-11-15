Илья Воробьев: «Наш хоккей стал более силовым»

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев в интервью «Известиям» отметил, что российский хоккей стал более силовым.

— В последние сезоны под огнем критики находятся Сергей Мозякин и Николай Кулемин. Они еще способны тянуть уровень «Магнитки»?

— Вопрос, какой уровень. Уровень КХЛ в целом они тянут однозначно. Просто, возможно, у нас завышенные ожидания по поводу того, что они будут легко расправляться с игроками других команд. Такого сейчас просто нет. Хоккей в последние годы очень изменился. Невозможно, чтобы один игрок, одно звено все решали. Хоккей стал более быстрым и силовым. Особенно на маленьких площадках. Если раньше это была игра ошибок, то сейчас это игра под названием «не сделай ошибку». То есть теперь важно не воспользоваться ошибкой соперника, а сделать так, чтобы не подарить ему свою. В этих условиях Мозякин и Кулемин еще как тянут. Они проделывают на льду много работы — хорошей работы.

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