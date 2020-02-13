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Илья Воробьев: «Надо поднять народ из окопа»

22:17
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Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев раскритиковал игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Нефтехимика» (0:4).

— Сложная ситуация, — цитирует тренера официальный сайт команды из Нижнекамска. — Это умудриться надо было, во втором периоде при соотношении бросков 4 на 15 уйти со счетом 0:2. Надо поднять народ из окопа и выбираться из этой сложной ситуации.

Дополнительная информация:

https://hcnh.ru/news/club-life/vyacheslav-butsaev-rebyata-ponimayut-vazhnost-kazhdogo-matcha/

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