Илья Воробьев: «Надо поднять народ из окопа»

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев раскритиковал игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Нефтехимика» (0:4).

— Сложная ситуация, — цитирует тренера официальный сайт команды из Нижнекамска. — Это умудриться надо было, во втором периоде при соотношении бросков 4 на 15 уйти со счетом 0:2. Надо поднять народ из окопа и выбираться из этой сложной ситуации.