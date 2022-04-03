Илья Воробьев: «Надо не допускать своих ошибок, не дарить «Трактору» голы»

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьев прокомментировал победу над челябинским «Трактором» (3:2, 1-0) в первом матче финала Восточной конференции.

— Познакомились с соперником, — отметил Воробьев. — Было ясно, что «Трактор» грамотно обороняется. Надо не допускать своих ошибок, не дарить им голы, чтобы потом яростно не отыгрываться. Ребята работали, перевернули игру, забили — молодцы. Но своих ошибок не надо делать.

— Вы ожидали, что Неколенко и Хультстрем смогут забить, в отличие от вашего прекрасного нападения?

— Плей-офф — не время, чтобы забивал кто-то один. Ребята помогли нам. Линус — атакующий защитник, у Архипа другая задача. Если он помогает нам и голами, то это здорово.

— Чувствуете, что не хватает основных защитников: Минулина, Пашнина, Маклюкова?

— Это плей-офф. Те ребята, которые остались, нормально отыграли. Главное командная целостность.

— Довольны Михаилом Григорьевым, который сегодня дебютировал в плей-офф?

— Миша Григорьев — опытный игрок, есть пробег за спиной. Это не то, что мы запустили молодого парня. У него стойкая психология.

— Почему решили дать игровое время молодому защитнику Илье Николаеву с начала матча?

— Мы хотели посмотреть и на Мишу, и на Илью, как они войдут в игру. Потом уже сделали выбор.