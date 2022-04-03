Илья Воробьев: «Надо не допускать своих ошибок, не дарить «Трактору» голы»
Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьев прокомментировал победу над челябинским «Трактором» (3:2, 1-0) в первом матче финала Восточной конференции.
— Познакомились с соперником, — отметил Воробьев. — Было ясно, что «Трактор» грамотно обороняется. Надо не допускать своих ошибок, не дарить им голы, чтобы потом яростно не отыгрываться. Ребята работали, перевернули игру, забили — молодцы. Но своих ошибок не надо делать.
— Вы ожидали, что Неколенко и Хультстрем смогут забить, в отличие от вашего прекрасного нападения?
— Плей-офф — не время, чтобы забивал кто-то один. Ребята помогли нам. Линус — атакующий защитник, у Архипа другая задача. Если он помогает нам и голами, то это здорово.
— Чувствуете, что не хватает основных защитников: Минулина, Пашнина, Маклюкова?
— Это плей-офф. Те ребята, которые остались, нормально отыграли. Главное командная целостность.
— Довольны Михаилом Григорьевым, который сегодня дебютировал в плей-офф?
— Миша Григорьев — опытный игрок, есть пробег за спиной. Это не то, что мы запустили молодого парня. У него стойкая психология.
— Почему решили дать игровое время молодому защитнику Илье Николаеву с начала матча?
— Мы хотели посмотреть и на Мишу, и на Илью, как они войдут в игру. Потом уже сделали выбор.
|Финалы конференций
|Счет в серии
|
Металлург - Трактор
Металлург - Трактор
1 - 0
|1 - 0
|
СКА - ЦСКА
СКА - ЦСКА
0 - 1
|0 - 1
|1/2 финала конференции
|
СКА - Спартак
|4 - 1
|
Металлург - Авангард
|4 - 3
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|3.04
|15:00
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Металлург – Трактор
|3 : 2