Илья Воробьев: "Начало серии со "Спартаком" было ужасным"

Главный тренер СКА Илья Воробьев рассказал об итогах серии против "Спартака" (4-2). В сегодняшней игре красно-белые уступили армейцам 1:2.

– Хорошая получилась серия. Она нам много чего дала и много чему научила. Игра сегодня тоже вышла хорошей. От ножа. То, что мы и ожидали. Мы забили гол с добивания, когда отличился Гусев. Потом в контратаку убежали. В конце был штурм, но выстояли.

– Чему именно научила серия и что из этого пригодится в дальнейшем?

– Командному характеру. Начало серии у нас было ужасным. Переломили, сплотились. Вот это отмечу.

– Почему столь невыразительно сыграли Кузьменко и Прохоркин, откатавшие по нулям?

– Да, откатали. Но это первая серия. Психологически она очень сложная. Мы верим, что ребята прибавят. (Михаил Зислис)