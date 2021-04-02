Илья Воробьев: «Мы сделали шаг вперед по сравнению с прошлыми сезонами»
12:18
Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьев подвел итоги сезона, в котором магнитогорцы во втором раунде плей-офф КХЛ проиграли «Авангарду» (2-4 в серии).
— По сравнению с прошлыми двумя сезонами мы сделали шаг вперед — и в плей-офф, и в регулярке. Подключали и молодых ребят — того же Юрова. В «Стальных лисах» есть группа интересных ребят 2003 и даже скорее 2004 года рождения.
(Артур Хайруллин)
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