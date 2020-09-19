Илья Воробьев: «Мозякин ездил к мануальщику. Посмотрим, отпустило ли его»

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев подвел итог встречи регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА (4:2).

— Доволен сегодня командой. Все три периода, даже когда мы проигрывали 0:1, не были как минимум хуже, — цитирует Воробьева сайт ЦСКА. — Благодарю ребят за то, как они готовились и работали.

Почему так долго не могли забить? Мы знаем, что у ЦСКА не самая слабая оборона и в меньшинстве они здорово играют, да и Шарыченков молодец. Поэтому не надо сваливать в одну копилку то, что мы не могли забить сегодня, в течение первых двух периодов, и в игре с «Сочи».

Знаете, после первого и второго периодов я говорил ребятам, чтобы они продолжали работать, и тогда удача нам улыбнется. Сначала нам повезло, а потом — нет. Но, в конце концов, мы дожали. Отрезки после гола всегда важны. Но получилось так, что Карнаухов здорово бросил в девятку из-под защитника. Надо было продолжать дальше играть, что мы и сделали.

Кошелев? Я знал его по работе с олимпийской сборной. Это хороший, трудолюбивый парень, интересный игрок. Сегодня он помог нам. Рассчитываем дальше на него.

У Кулемина только сняли швы. Самый оптимальный вариант — если он сыграет перед паузой. Что касается Мозякина, то он сегодня ездил к мануальщику. Когда приедем, посмотрим, отпустило ли его.

У Кошечкина микротравма, он не готов играть. Посмотрим по приезде, насколько она тревожит его. Мы готовились к матчу с «Йокеритом», думали, что поедем. Перед ЦСКА мы немножко вздохнули.