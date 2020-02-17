Илья Воробьев: «Можно сделать комплимент обеим командам»

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Куньлуня» (2:1).

— Жесткая игра получилась. Очки были нужны как нам, так и сопернику, — цитирует тренера официальный сайт «Магнитки». — У нас здорово отработало большинство. Хорошо сыграл Вася Кошечкин, а ребята много бросков на себя словили, когда надо было. Поэтому, получилась хорошая, жесткая игра. Можно сделать комплимент обеим командам.

— Илья Петрович, это четвертая игра «Металлурга» за семь дней. Тяжело ли было входить в игру?

— Мы отдали много сил. Было нелегко. Главное — взяли два очка.

— Во втором периоде повреждение получил Алексей Береглазов. Уже известно, что с ним?

— Там порез на руке. Довольно глубокий. Доктора смотрят. Нас в этом сезоне череда травм.

— В третьем периоде сложилось впечатление, что команда немного подсела.

— Соперник добавил. Им нужно было отыгрываться, а мы получили необязательные удаления.