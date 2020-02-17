Илья Воробьев: «Можно сделать комплимент обеим командам»
Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Куньлуня» (2:1).
— Жесткая игра получилась. Очки были нужны как нам, так и сопернику, — цитирует тренера официальный сайт «Магнитки». — У нас здорово отработало большинство. Хорошо сыграл Вася Кошечкин, а ребята много бросков на себя словили, когда надо было. Поэтому, получилась хорошая, жесткая игра. Можно сделать комплимент обеим командам.
— Илья Петрович, это четвертая игра «Металлурга» за семь дней. Тяжело ли было входить в игру?
— Мы отдали много сил. Было нелегко. Главное — взяли два очка.
— Во втором периоде повреждение получил Алексей Береглазов. Уже известно, что с ним?
— Там порез на руке. Довольно глубокий. Доктора смотрят. Нас в этом сезоне череда травм.
— В третьем периоде сложилось впечатление, что команда немного подсела.
— Соперник добавил. Им нужно было отыгрываться, а мы получили необязательные удаления.
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