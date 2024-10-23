Воробьев — об игре ЦСКА: «Надеемся, что все эти воспитательные или не воспитательные меры идут ребятам на пользу»

Главный тренер ЦСКА Илья Воробьев прокомментировал матч FONBET Чемпионата КХЛ против «Амура» (7:0).

— Рад за ребят, пару человек прорвало, забили по два гола, — начал тренер. — Рады за Просветова, что на ноль отыграл. Все, что задумывали, удалось — была видна игра, хоккей хорошего уровня.

— Много матчей пропустил Максим Мамин. Была с ним какая-то отдельная подготовка?

— У него был вирус. Естественно, мы готовили его отдельно. Когда был готов, поставили его на игру.

— То есть это было не воспитательной мерой?

— Тут так срослось, что эта пауза пошла ему на пользу.

— После игры с «Сочи» была информация, что должен был быть выходной. Был ли он?

— С выходными у нас не вышло по веским причинам.

— То есть ЦСКА трудится без выходных, можно такой заголовок дать?

— Да.

— У Просветова первый сухарь в сезоне, однако он играл почти месяц первым вратарем. Это можно назвать воспитательной мерой?

— Какое-то время он отсутствовал или был вторым вратарем. Мы надеемся, что все эти воспитательные или не воспитательные меры идут ребятам на пользу. Обратная адаптация проходит оттуда (из АХЛ), очень много времени уходит на это. Мы хотели от ребят, чтобы они быстрее адаптировались.

— Можно ли судя по сегодняшнему результату сказать, что он заслужил доверие тренера?

— После 2:0 у Гамзина тоже спросили будет ли он первым вратарем, а потом... Поэтому давайте не будем бежать впереди паровоза.

ЦСКА прервал серию из четырех поражений. Армейцы набрали 23 очка в 19 матчах и расположились на пятом месте в турнирной таблице Западной конференции. «Амур» (12) занимает 11-е место на Востоке.

Анна Бирюкова