Воробьев: «Лучше брать очки и выигрывать, чем ярко играть и быть с нулем»

Главный тренер ЦСКА Илья Воробьев прокомментировал победу над «Торпедо» (2:1 Б) в матче FONBET Чемпионата КХЛ.

«Несмотря на малое количество голов, сегодня был интересный хоккей. К сожалению, только один из четырех выходов «один в ноль» реализовали во втором периоде. Пропустили курьезную шайбу в третьем периоде, но сражались и довели игру до победы в буллитной серии, которую оба вратаря хорошо сыграли. Удача немножко была на нашей стороне. Игры идут через день и свежесть у команды так себе. Лучше брать очки и выигрывать, чем ярко играть и быть с нулем», — цитирует пресс-служба лиги Воробьева.

ЦСКА с 43 очками в 32 матчах занимает 4-е место в таблице Западной конференции. «Торпедо» с 36 очками в 33 играх — на 8-й строчке.