Илья Воробьев: «Когда я только пришел в команду, то проблемы навалились, как снежный ком»

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев в интервью «СЭ» оценил игру некоторых хоккеистов команды.

— Сергей Мозякин моложе не становится и эффективно проводить на льду столько же времени, как два-три года назад уже не может. Вы обсуждали с ним его новую роль в команде?

— Сергей был и остается нашим лидером и капитаном. Я в нем никогда не сомневался.

— В межсезонье много обсуждалась затратная трансферная политика «Металлурга». Как можно мотивировать игроков, получающих гарантированные миллионы, но не всегда дающих при этом результат?

— Когда я только пришел в команду, то проблемы навалились, как снежный ком. Их надо было постепенно решать. Понятно, что много новичков с разными характерами сразу вписать в команду, сделав ее единым целым, очень непросто. Для этого нужно время. Размер зарплат в данном случае определяющей роли не играет. Понятно, что от каждого игрока надо требовать по максимуму. Меня при этом не волнует, кто именно забил. Важно, как команда сыграла в целом. По итогу необходимо забросить на одну шайбу больше, чем соперник.

— От некоторых игроков ждали большего, взять того же Антипина, вернувшегося из НХЛ на большой контракт.

— Зарплаты я обсуждать не хочу. Это не мое дело. Сейчас Виктор, как и многие ребята, добавил, выйдя на свой уровень. В последний месяц мы наблюдали того Антипина, которого привыкли видеть. (Михаил Зислис)

Полностью интервью Илья Воробьев читайте здесь