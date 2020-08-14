Илья Воробьев: «Хотели посмотреть Швырева в центре, он неплохо справился»

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев подвел итоги матча Мемориала Ромазана против «Амура» (5:2).

— Первые два броска — и сразу 0:2, — приводит слова Воробьева официальный сайт клуба. — Так неудачно мы удалились, одно-второе хватанули. Потом стали действовать в той манере, как до этого инцидента, поэтому и вернулись в игру довольно быстро.

— Показалось, что Юхо Олкинуора немного нервничал в своем первом матче на новом льду.

— Тут многое сложилось — до этих голов ни разу не бросали, к тому же он, как вы знаете, немного приболел до этого. Получилось так, как получилось, потом он нормально отыграл.

— Несколько троек нападения были полностью перекроены, тот же Швырев вышел в абсолютно новом сочетании. Насколько вам показалась сегодняшняя проба интересной?

— До этого Игорь играл только с краю, мы обязательно хотели его посмотреть в центре, в этом была идея. Нормально, он неплохо справился.