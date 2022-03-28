Илья Воробьев: «Хартли умеет красиво говорить. Что же вы все ведетесь на него?»

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьев прокомментировал поражение от омского «Авангарда» (1:5) в шестом матче серии полуфинала Восточной конференции (3-3).

— Мы пропустили три гола в меньшинстве. У «Авангарда» здорово сыграли спецбригады, у нас — нет. Седьмая игра — самое интересное в хоккее.

— Четыре матча подряд вы забрасывали по пять шайб. Сегодня — только одна. Чем «Авангард» удивил вас в обороне?

— Мы говорили на эту тему. Надо повести в одну-две шайбы, тогда они раскроются. Если нет, соперник солидно играет в обороне.

— Вы установили рекорд по результативности в сериях плей-офф. Как это получается?

— Тот, кто ведет в счете, играет в свою игру. И наоборот — когда проигрываешь, раскрываешься. Наверное, поэтому такие счета. И обе команды могут забить.

— Каким видите сюжет седьмого матча?

— Я на ясновидящего не похож. Как будет складываться, так будем принимать решения. Может быть несколько сценариев.

— Боб Хартли сказал после матча, что теперь «Магнитка» под давлением.

— Он умеет красиво говорить. Что же вы все ведетесь на него? Он красавец, у него международный опыт в этом и высшая квалификация.