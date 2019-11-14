Тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьев в интервью «СЭ» отметил, что нападающий «Нью-Джерси» Никита Гусев является обычным игроком в НХЛ. Специалист ранее работал с игроком в сборной и клубе.

— Не могу не спросить о Гусеве, с которыми вы работали в клубе и сборной. Он сможет заиграть в «Нью-Джерси», где пока у него не все получается?

— В НХЛ хватает игроков такого уровня. Он не является каким-то особенным, как был в КХЛ. Но я со своей стороны все равно верю в Никиту. У него должно получиться. Мне нравилось с ним работать, поскольку он никогда не стоял на месте и хотел развиваться дальше. Гусев не просто обучаемый игрок, готовый тебя слушать. Он сам постоянно хотел учиться, смотрел видео и разбирал свою игру до мельчайших аспектов. Мы с ним не раз разговаривали, обсуждая какие-то моменты. Никита пересматривал взгляды на определенные вещи и в хоккее, и в жизни. Пытался всегда и во всем досконально разобраться. (Михаил Зислис)

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