КХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Илья Воробьев: «Готовились к тому, что «Автомобилист» побежит»

22:38
Теги:

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Автомобилиста» (3:0).

— Мы готовились к тому, что «Автомобилист» побежит, — цитирует тренера официальный сайт КХЛ. — Так оно и случилось. Плюс за спиной — непростой матч с «Ак Барсом», там были буллиты. В первом периоде — Кошечкин молодец (да и по всей игре молодец). Мы немного не справились с давлением, но потом забросили в большинстве. Дальше ребята сработали нормально, а третий период вообще хорошо провели.

КХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

Дополнительная информация

https://www.khl.ru/news/2019/10/25/458371.html

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир