Илья Воробьев: «Готовились к тому, что «Автомобилист» побежит»

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Автомобилиста» (3:0).

— Мы готовились к тому, что «Автомобилист» побежит, — цитирует тренера официальный сайт КХЛ. — Так оно и случилось. Плюс за спиной — непростой матч с «Ак Барсом», там были буллиты. В первом периоде — Кошечкин молодец (да и по всей игре молодец). Мы немного не справились с давлением, но потом забросили в большинстве. Дальше ребята сработали нормально, а третий период вообще хорошо провели.

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