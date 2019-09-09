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Илья Воробьев: «Физика не самая оптимальная: не самые мы подвижные»

21:08
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Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев прокомментировал результат матча с «Автомобилистом» (2:3 Б). Для него этот матч стал первым после возвращения в команду из Магнитогорска.

 — Соперника с победой. Очко мы все-таки сегодня заработали, — приводит слова тренера официальный сайт КХЛ. —  Но так много с «Автомобилистом» удаляться нельзя, над этим надо работать.

Много работы предстоит, чтобы сделать из «Металлурга» то, что мы хотим сделать. Довольно много вещей, которые надо нам подправить и изменить. Физика судя по всему не самая оптимальная: не самые мы подвижные. Впрочем, это хорошо, когда есть над чем работать. Будем работать.

КХЛ: статьи и календарь плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

Дополнительная информация

https://www.khl.ru/news/2019/09/09/455917.html

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