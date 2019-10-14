Илья Воробьев: «Два решающих гола от «Динамо» привезли себе сами»
22:40
Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьев прокомментировал матч регулярного чемпионата КХЛ с московским «Динамо» (3:6).
— Два решающих гола привезли себе сами, — заявил Воробьев. — Наши проблемы связаны с физикой.
— Ожидали такой страшной ошибки от Кошечкина?
— Вся ситуация — от Верещагина тоже не ждешь ошибки в средней зоне. На маленьких площадках надо не подставить, но не подставить. Группа ребят играет на уколах. (Евгений Белоусов)
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