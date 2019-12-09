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Илья Воробьев: «Для первой игры Владимиров — молодец»

19:56
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Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против рижского «Динамо» (5:1).

— Рад, что сегодня ребята забили. До этого у нас были с этим проблемы. И в большинстве забили, и Демченко сегодня хорошо отыграл, — цитирует тренера официальный сайт «Магнитки».

— Сегодня порадовали разными голами, на любой вкус. Чем объяснить такой прорыв в атаке?

— Места у нас было побольше, не так плотно может быть сыграли против нас. И ребята настроились, нам очень важна была победа после прошлой игры.

— Сегодня дебютировал Николай Владимиров. Как оцените его игру?

— Это первая за долгое время игра в КХЛ для него, он нападающий силового плана. Для первой игры — молодец.

КХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

Дополнительная информация

https://www.metallurg.ru/press/club-news/463209/

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