Илья Воробьев: "ЦСКА не пускает на пятак"

Главный тренер СКА Илья Воробьев прокомментировал поражение от ЦСКА (1:3) во втором матче финала Западной конференции. Счет в серии 2-0 в пользу москвичей.
– Забивать нам надо. С одним голом сложно выиграть. Были готовы к такой игре ЦСКА.
– Почему выбрали Шестеркина?
– Приняли такое решение.
– Руководствовались тем, что ЦСКА много вбрасывает шайбу?
– Просто приняли такое решение. И я не скажу, что в поражении есть какая-то его вина.
– Почему игроки не идут на пятак?
– Их не пускают на пятак, ЦСКА здорово обороняется, но надо все равно пробираться. Надо с потом и кровью.
– Замена Кручинина на Кузьменко себя оправдала?
– Нормальная замена.
– Будут ли еще замены?
– Будем думать.
– Есть шанс, что Дацюк сыграет в Санкт-Петербурге?
– Не готов говорить.
– А Прохоркин?
– Будем думать.
– А Токранов?
– Вряд ли сыграет.
– Мальцев в первом звене – это удивительно.
– Он мощный парень, хорошо сыграл. (Игорь Еронко)