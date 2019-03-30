Илья Воробьев: "ЦСКА не пускает на пятак"

Главный тренер СКА Илья Воробьев прокомментировал поражение от ЦСКА (1:3) во втором матче финала Западной конференции. Счет в серии 2-0 в пользу москвичей.

– Забивать нам надо. С одним голом сложно выиграть. Были готовы к такой игре ЦСКА.

– Почему выбрали Шестеркина?

– Приняли такое решение.

– Руководствовались тем, что ЦСКА много вбрасывает шайбу?

– Просто приняли такое решение. И я не скажу, что в поражении есть какая-то его вина.

– Почему игроки не идут на пятак?

– Их не пускают на пятак, ЦСКА здорово обороняется, но надо все равно пробираться. Надо с потом и кровью.

– Замена Кручинина на Кузьменко себя оправдала?

– Нормальная замена.

– Будут ли еще замены?

– Будем думать.

– Есть шанс, что Дацюк сыграет в Санкт-Петербурге?

– Не готов говорить.

– А Прохоркин?

– Будем думать.

– А Токранов?

– Вряд ли сыграет.

– Мальцев в первом звене – это удивительно.

– Он мощный парень, хорошо сыграл. (Игорь Еронко)