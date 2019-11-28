Илья Воробьев: «ЦСКА нам показал, почему они чемпионы»

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА (1:3).

— Сегодня ЦСКА нам показал, почему они чемпионы, — приводит слова тренера официальный сайт «Магнитки». — В мощи, в физике превзошли нас. Использовали свои моменты — что было, сразу использовали.

— В первом периоде две ошибки как-то выбили команду из колеи, голы в большинстве и меньшинстве.

— В меньшинстве естественно нельзя пропускать. Первое меньшинство и гол. Нас съедали, только мы начинали играть с шайбой. Перебегали, не пустили.

— Сегодня в нашем составе появился Коробкин, хорошо смотрелся в своей смене, но она же оказалась для него единственной. Почему?

— Потому что Егор помогает у нас основному составу, он молодой игрок.

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