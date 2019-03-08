Илья Воробьев: "Что значит спартаковский штаб сильнее?"

Главный тренер СКА Илья Воробьев рассказал об итогах серии против "Спартака" (4-2). В сегодняшней игре красно-белые уступили армейцам 1:2.

– Согласитесь, что с учетом того, как проходила игра в формате "5 на 5", спартаковский штаб оказался сильнее вашего?

– Что значит сильнее? Оборонялись, выкидывали шайбу парашютиками и бежали. Это разве переиграли? Созидать гораздо труднее, чем стоять. Нам надо было тоже вставать?

– С возращением в строй Кетова капитаном все равно останется Дацюк?

– Да.

– Что ждете от серии с "Локомотивом"?

– Мы четыре раза играли с ним в чемпионате, знаем, чего ожидать. Молодая, очень агрессивная команда. У нее хорошее движение.

– Каково состояние Шестеркина после дисквалификации, ведь он на лед не выходил?

– Нормальное. С ним говорил и я, и тренеры по вратарям. Так сложилась серия. Не надо на это обращать внимание. Главное, что команда пошла дальше. (Михаил Зислис)