Илья Воробьев: "Было много голов на разный вкус и свет"

Главный тренер СКА Илья Воробьев поделился впечатлениями от разгрома рижского "Динамо" (7:1), отметив дебют защитника Николая Кныжова.

– У нас сегодня много что получалось. Было много голов на разный вкус и свет. Продолжаем готовиться к выездной серии. Сегодня впервые с 2010 года играли в Юбилейном, да еще и на площадке 28 метров шириной. Сам еще играл в Юбилейном. Интересно было сыграть на 28 метрах. Игра получилась плотной, быстрой.

– Что вы сказали Кныжову после первой смены, когда он сразу получил "-1"?

– Ничего не сказал. После матча поздравил его с дебютом. Парень развивается, мы давно за ним следили. Он у нас в лагере развития был. У него интересная техника, хорошее катание, при том что он большой. Потенциал у него хороший. Подколзин? Можно было дать больше времени, но все хотят играть. (Игорь Еронко)

Все о КХЛ - здесь