Илья Воробьев: «Будем использовать максимально эффективно сильные стороны Мозякина»

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев отметил, что 39-летний Сергей Мозякин по-прежнему приносит большую пользу команде. Сегодня стало известно, что «Магнитка» продлила с ним контракт на один сезон.

— Прекрасно, что Сергей Мозякин остается с нами еще на один сезон, уже десятый для него в «Металлурге», — цитирует официальный сайт «Металлурга» Воробьева. — Он любим магнитогорскими болельщиками, является настоящей легендой КХЛ, его опыт будет крайне полезен команде — у него несомненно есть, чему поучиться. Мы будем использовать максимально эффективно его сильные стороны, в том числе, конечно, при действиях в большинстве.