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Илья Воробьев: «Будем использовать максимально эффективно сильные стороны Мозякина»

16:28
Сергей Мозякин, Илья Воробьев. Фото КХЛ
Сергей Мозякин, Илья Воробьев. Фото КХЛ
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Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев отметил, что 39-летний Сергей Мозякин по-прежнему приносит большую пользу команде. Сегодня стало известно, что «Магнитка» продлила с ним контракт на один сезон.

— Прекрасно, что Сергей Мозякин остается с нами еще на один сезон, уже десятый для него в «Металлурге», — цитирует официальный сайт «Металлурга» Воробьева. — Он любим магнитогорскими болельщиками, является настоящей легендой КХЛ, его опыт будет крайне полезен команде — у него несомненно есть, чему поучиться. Мы будем использовать максимально эффективно его сильные стороны, в том числе, конечно, при действиях в большинстве.

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