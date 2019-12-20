Илья Сорокин: «Я бы весь чемпионат КХЛ на «Газпром Арене» отыграл»

Вратарь ЦСКА Илья Сорокин прокомментировал победу над СКА (1:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ на футбольной «Газпром Арене».

— Эта арена приносит мне удачу, надо тут еще в футбол сыграть, — сказал Еронко. — Я бы здесь весь чемпионат сыграл, если столько народу будет ходить. Приятно играть в такой атмосфере.

На качестве льде не акцентировал внимание, моя главная задача — поймать шайбу, какой бы плохой лед не был. Так что про качество ничего не могу сказать.

Если бы я еще летом выходил тут за «Зенит» играть, то, может, ребята бы меня подкалывали, мол, я тут часто. А так не было шуток, что я тут много играю. Вообще, хотел бы тут в футбол сыграть.

Игра была похожа на матч плей-офф. Наши ребята вышли заряженными, за два периода СКА сделал только семь бросков. Мои партнеры ложились под шайбу, играли с первой до последней минуты, это нам и принесло победу. (Игорь Еронко)