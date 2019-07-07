Илья Сорокин: "Узнают ли в метро? Нет, если Ковальчука не узнавали, то что говорить обо мне?"

Голкипер сборной России и ЦСКА Илья Сорокин часто выбирает общественный транспорт для поездок в Москве. 23-летний хоккеист признался, что его не узнают в метро.

– В Москве катаетесь на метро?

– Да, конечно! Когда ехать на машине в два раза дольше, выбираю общественный транспорт, ведь так экономишь время. Если не попадаешь в час-пик, то вообще спокойно.

– Узнают в подземке?

– Ни разу. Если Ковальчука в Петербурге не узнавали, то что говорить обо мне? – сказал Сорокин. (Евгений Белоусов, Алена Гребенькова)

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