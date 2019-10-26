Илья Сорокин: «Главное, подойти к матчу с «Авангардом» в хорошей форме»

Вратарь ЦСКА Илья Сорокин в интервью «Известиям» отметил, что ему удобна проводимая ротация вратарской линии. Также он добавил, что к игре с «Авангардом» важно подойти в хорошей форме.

— Вас устраивает то, как тренерский штаб ЦСКА проводит ротацию вратарской линии: дает вам играть два матча подряд, а на третий меняет на Ларса Юханссона?

— Да, мне удобно играть по такой схеме.

— Чего ждете от предстоящего матча с «Авангардом»?

— Не видел их последние матчи, но все знают, что это команда высокого уровня. Так что готовимся к очередному сопернику. Он очень сильный. Главное, подойти к матчу с «Авангардом» в хорошей форме. Ну а дальше игра покажет, насколько мы грамотно всё сделаем.

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