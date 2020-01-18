Илья Сорокин: «Дивизион Тарасова засуживали. Анисимов виноват»
Вратарь ЦСКА Илья Сорокин подвел итоги мастер-шоу в рамках ФОНБЕТ Недели Звезд Хоккея 2020, отметив, что его команду — Дивизион Тарасова — засудили. Дивизион Харламова победил с 11 баллами, Тарасова — остался вторым с 6 баллами.
— Везде, где был на Матчах звезд, приятная атмосфера. Тут — не исключение, — подчеркнул Сорокин. - Приятно видеть флаги разных команд на одном мероприятии. Видел группы болельщиков «Сибири», «Салавата», даже из родного Новокузнецка ребята были. Надеюсь, что зрителям, как и нам, понравилось.
— У вас была какая-то изюминка заготовлена?
— Да вон — гол забил. Первым же броском. Годы тренировок прошли не зря. Не то чтобы тренирую этот элемент, но выхожу перед тренировками — и бросаю. Иногда забиваю.
— Что запомнилось больше всего?
— Трудно выделить один момент. Тихомиров — вон — вышел не готовый. Я говорил ему: «Готовься, готовься, велик покрути». А он — нет, говорит, не буду. Вот и получил 10 в свои ворота.
— В этом году не было конкурса на самый эффектный буллит. Это упущение?
— Добавили костюмированные буллиты, хоть это и не конкурс. Я — за любые конкурсы, в которых игроки могут показать свою креативность. Но мероприятие тоже нельзя до 11 вечера проводить. Чем-то надо было жертвовать.
— Дивизион Харламова с таким большим преимуществом выиграл.
— Да там засуживали, ну куда. Мы в конкурсе победили, но нам то табло не перевели, то забыли включить таймер. Конкурса два мы точно выиграли — я так считаю.
— (Главный арбитр КХЛ) Алексей Анисимов подставил.
— Да-да-да, все Анисимов.
— Никитин здесь и в клубе — два разных тренера?
— Нет. Один человек. Требовательный. С большим уважением к нему относимся. Конечно, сейчас он более расслабленный, но в целом ничего не поменялось.
— А что помощник Никитина Леонид Вайсфельд?
— Сказал: «Давайте, ребята, покажите, что умеете».
— Как вам пение помощников?
— Главное, что было от души. Я не мог разобрать слова, правда, но в целом была красивая мелодия.
— Драниками вас угостили?
— Не досталось мне. Может, в раздевалке лежат. (Игорь Еронко)