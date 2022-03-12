Илья Сафонов: «Огромная благодарность нашим болельщикам за поддержку»

Нападающий «Ак Барса» Илья Сафонов подвел итоги шестого матча серии с омским «Авангардом» (0:2) и всего противостояния.

— Второй год подряд серия «Авангард» — «Ак Барс» получается очень красивой, но второй год подряд «Ак Барс» в ней уступает.

— Обе команды показывали хороший хоккей, надеюсь, болельщикам он понравился. Для нас второй год подряд не очень удачно все складывается, есть над чем работать, подумать.

— Дмитрий Квартальнов давал установку бежать, давить защитников «Авангарда», потому что у команды ограниченный ресурс?

— Да, мы знали это. Сегодня это давление не принесло успех, не получилось.

— Как Данис Зарипов заряжал команду в раздевалке, не находясь в составе?

— Давайте оставим это в раздевалке. Он помогал, был с командой.

— Каким для вас получился этот сезон в основе «Ак Барса»?

— Можно было лучше.

— Что скажете болельщикам «Ак Барса»?

— Огромная благодарность за поддержку, эмоции, которые они давали по ходу матчей. Мы слышим их поддержку, чувствуем.

— Есть вероятность, что этот матч был последним для Дмитрия Квартальнова на посту главного тренера «Ак Барса». Что он сказал игрокам после сирены?

— Все в рабочем режиме. Сейчас нам дали несколько дней отдыха, потом вернемся и будем готовиться к следующему сезону.