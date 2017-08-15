Илья Никулин: "Контракт с "Динамо" сроком на два года - оптимальное решение"

Нападающий "Динамо" Илья Никулин после победы над "Витязем" (4:3) в матче Кубка мэра Москвы подчеркнул, что до старта сезона команде осталось поправить маленькие нюансы. По его словам, молодые игроки осваиваются.

- В команде появилось много молодых ребят. Насколько состав уже стал единым целым? - вопрос Никулину.

- Проходит процесс освоения. Мы не чувствуем никакого дискомфорта. Коллектив сплачивается, и он получается очень хорошим.

- Молодежь называет ветеранов по отчеству?

- До этого не доходит. Они уважают нас, а мы - их.

- Почему вы заключили контракт с "Динамо" на два года и как оцениваете игру с "Витязем" на Кубке мэра Москвы?

- Самое главное, что мы победили. Играли хорошо. До старта сезона осталось совсем мало времени, и поэтому сейчас нам необходимо поправить маленькие нюансы. А что касается контракта, мы пришли к обоюдному решению, что сейчас это оптимальный срок. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)